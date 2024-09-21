Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslerde B.P, S.G, İ.K, A.Y, C.K ve İ.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 20 gram eroin, 63 gram bonzai ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?