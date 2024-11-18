Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Muratlı, Hayrabolu ve Kapaklı ilçelerinde belirlenen adreslerde 11 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 30 gram esrar, 34 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?