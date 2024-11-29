Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa ilçelerinde belirlenen adreslerde 5 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 62 gram sentetik uyuşturucu, 40 gram eroin ve 43 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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