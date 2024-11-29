Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Jandarma, Tekirdağ'da 5 uyuşturucu satıcısını gözaltına aldı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

29.11.2024 10:50
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa ilçelerinde belirlenen adreslerde 5 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 62 gram sentetik uyuşturucu, 40 gram eroin ve 43 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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