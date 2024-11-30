Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde belirlenen adreslerde 4 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 26 uyuşturucu hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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