Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da jandarmanın denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muratlı, Hayrabolu, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerindeki kontrollerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramaları ve adreslerindeki aramalarda 60 gram esrar, 6 gram kokain, 10 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ve 66 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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