Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da jandarmanın denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaraereğlisi, Kapaklı, Muratlı ve Çerkezköy ilçelerindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında ve adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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