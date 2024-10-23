Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

23.10.2024 09:48
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Şarköy, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde belirlenen adreslerde 5 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 60 sentetik ecza hap ve 35 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika

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