Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Şarköy, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde belirlenen adreslerde 5 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 60 sentetik ecza hap ve 35 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
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