Tekirdağ'da, uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Çerkezköy, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerinde belirlenen adreslerde 7 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin üst araması ve adreslerindeki aramalarda, 105 gram eroin, 75 gram sentetik uyuşturucu, 10 sentetik ecza hap, 2 ruhsatsız tabanca, 319 tabanca fişeği ve pala ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika
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