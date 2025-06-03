Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda kent genelinde belirlenen adres ve iş yerlerine operasyonlar düzenledi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 579 gram sentetik uyuşturucu, 241 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 32 bin lira ele geçirildi.

Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.