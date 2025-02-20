Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, Süleymanpaşa ilçesinde belirlenen 2 adreste arama yaptı.
Aramada, 187 gram metamfetamin, 132 gram esrar, 20 gram kokain, 92 gram kenevir tohumu, 30 sentetik ecza hap, 3 hassas terazi, 2 tabanca, pala ve tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan ev sahibi O.Ş'nin işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?