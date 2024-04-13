Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Çorlu ilçesindeki operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 20 gram sentetik uyuşturucu ve 10 sentetik ecza ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-25' operasyonunda 49 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle milletin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
Gölcük Belediyesi tarafından Anıtpark'ta düzenlenen etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlendi. Sahne oyunları, mini tiyatro ve çeşitli etkinliklerle bayram coşkusu ikiye katlandı.
İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırısı gerçekleştirdiği iddiasıyla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıyı engellediklerini ve birlikte kazanacaklarını belirtti. İran Devlet Haber Ajansı IRNA ise Lübnan Hizbullahı tarafından Golan Tepeleri'ndeki İsrail üslerine onlarca Katyuşa füzesi fırlatıldığını ve İran'ın saldırısının tamamlandığını duyurdu. İsrail'in istihbarat kurumu Mossad ise Hamas'la savaşın hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmalarına devam edeceklerini açıkladı.
Kocaeli İtfaiyesi, Kartepe'ye itfaiye müfrezesi yaparak acil durumlarda bölgeye hizmet verecek. İhalede en düşük teklif 40 milyon 372 bin TL, en yüksek teklif 76 milyon 800 bin TL oldu.
Elazığ'da bir esnafın dükkanına zarar vermemeleri için harçlık bıraktığı hırsızlar, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlar, bir mağazadan çaldıkları ürünlerle kayıplara karışmış, ardından şarküteri dükkanına girip kasadaki bin lirayı alıp çıkmışlardı. Güvenlik kameralarına yansıyan olaylar sonucunda polis, hırsızları tespit ederek gözaltına aldı.
Yusuf Alemdar'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yeni dönemin ilk meclisi belirlendi. Alemdar, şehrin kalkınması ve milletin refahı için sorumluluğun üstesinden birlikte geleceklerini belirtti.
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