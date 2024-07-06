Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Ergene ilçelerindeki operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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