Tekirdağ'da Valiler Toplantısı Gerçekleşti

19.02.2026 09:11
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, güvenlik ve kamu hizmetleri konularında valiler toplantısına katıldı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Valiler Toplantısı'na katıldı.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, toplantı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda, illerde yürütülen kamu hizmetleri, güvenlik, asayiş ve koordinasyon konuları ele alındı.

-Kaymakam Tunçer'den denizcilik lisesine ziyaret

Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Kumbağ Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaret etti.

Tunçer, okul idarecileri ve öğretmenlerle bir süre görüştü.

Daha sonra Tunçer, okulu gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Ziyarette Tunçer'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Kırmızı eşlik etti.

-Tekirdağ NKÜ'de sergi açıldı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde, üniversite personeli ve öğrencilerine yönelik açılan ücretsiz kurslar kapsamında yağlı boya resim kursu sergisi açıldı.

Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen sergide kursiyerlerin yıl boyunca emek vererek hazırladığı çalışmalar sanatseverlerle buluştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, akademik ve idari personel açılışın ardından sergiyi gezdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Recep Soytürk, Tekirdağ, Güncel, Kamu, Son Dakika

