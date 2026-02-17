Tekirdağ'da Yaban Hayat Görüntülendi

Doğa tutkunları ve hayvanseverler tarafından yaban hayatını gözlemlemek amacıyla bölgeye fotokapan yerleştirildi. Ormanda gezinen bir kurt ile iki karacanın görüntüleri, fotokapana yansıdı. Elde edilen görüntüler, bölgedeki yaban hayatının varlığını bir kez daha ortaya koydu. (DHA
Haber: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, -
