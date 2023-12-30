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Tekirdağ'da Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu: 1670 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu: 1670 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Tekirdağ'da polisin yılbaşı öncesi düzenlediği operasyonlarda 1670 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca gümrük kaçağı içki, etil alkol, alkollü içki aroması, kapüşon, sahte bandrol, etiket, boş şişe ve tabanca mermisi de bulundu. 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ\'da Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu: 1670 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
30.12.2023 - 10:37,
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TEKİRDAĞ'da polisin yılbaşı öncesi düzenlediği operasyonlarda 1670 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte ve kaçak içki bulunduğunu belirlediği 40 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda sahte 1670 litre şarap, 146 şişe gümrük kaçağı içki, 45 litre etil alkol, 174 alkollü içki aroması, 350 kapüşon, 1535 sahte bandrol, 1230 etiket, 380 boş şişe ve 200 tabanca mermisi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el koyan polis, 6 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu: 1670 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
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