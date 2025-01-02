Tekirdağ'da Yoğun Sis Etkili Oldu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Yoğun Sis Etkili Oldu

Tekirdağ, sabah saatlerinde yoğun sis etkisi altına girdi. Süleymanpaşa ilçesinde görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü. Polis, sürücüleri uyanırken sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

02.01.2025 12:53
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1) TEKİRDAĞ'DA SİS ETKİLİ OLDU

Tekirdağ sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisi altına girdi. Merkez Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü. Polis ekipleri kentin önemli noktalarında önlem alarak sürücüleri uyardı. Hava sıcaklığının 7 derece olduğu Tekirdağ'da sisin ilerleyen saatlerde etkisini yitirmesi bekleniyor.

Görüntü dökümü

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-Sisten detaylar

-Siste araçların ilerlemesi

-Siste kaybolan cami

-Sis detayları

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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2) 2 HAFTA ÖNCE ÇIKTIĞI EVİNE DÖNMEDİ, 40 KİLOMETREKARELİK ALANDA İZİNE RASTLANMADI

KAHRAMANMARAŞ'ta konuşma engelli Duran Manış (81), 2 hafta önce çıktığı evine dönmedi. Yaklaşık 500 kişilik ekibin 40 kilometrekarelik alanda yaptığı aramada Manış'a ait herhangi bir ize ulaşılamadı.

Dulkadiroğlu ilçesi kırsalındaki Halkaçayırı Mahallesi'nde yaşayan, konuşma engelli Duran Manış, 19 Aralık'ta çıktığı evine dönmedi. Manış'ın birlikte yaşadığı yeğenleri, yaptıkları aramada kendisine ulaşamayınca bir gün sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sivil arama kurtarma ekipleri ile Halkaçayırı ve çevre mahallede yaşayanların da katıldığı arama çalışmalarında, iz sürme ve kadavra köpekleriyle dronlar da kullanıldı. Yaklaşık 500 kişilik ekip tarafından yürütülen çalışmalarda 40 kilometrekarelik alan tarandı ancak Duran Manış'ın izine rastlanmadı.

'BAKMADIĞIMIZ YER KALMADI'

İfraz Manış, amcası Duran Manış'ı günlerdir aradıklarını ancak şu ana kadar sonuç alamadıklarını belirtti. Amcasının yıllardır eve 500 metre uzaklıktaki dereye gidip geldiğini ve yaşam alanının dereyle ev arası olduğunu ifade eden Manış, şunları söyledi:

"En son bizim bir köylü görüyor. Ondan sonra da maalesef bulamadık. Bir ize, en ufak bir ize bile rastlamadık. İlk günden beri 250-300 kişilik gruplarla, en son da 500 kişilik gruplarla AFAD ve jandarma beraber çalıştık, çabaladık. Her ağacın dibine, her çalının dibine yani bakmadığımız yer kalmadı. Sanki birden uçtu ya da yer yarıldı içine girdi gibi bir şey oldu anlamadık. AFAD ekipleri sağ olsun, jandarma ekipleri sağ olsun, halkımız sağ olsun çok duyarlılar çok yardımcı oldular. Beraber her tarafa baktık, boş evlerin içine baktık, ahırlara baktık yani bakılmadık hiçbir yer kalmadı diyebilirim. 19 Aralık'tan bu yana en ufak bir izi rastlayamadık maalesef. Eğer izine rastlayan olursa lütfen bize bildirsinler."

'UZAK BİR YERE GİTTİ DİYE DÜŞÜNÜYORUZ'

Aziz Manış ise günlerdir süren arama çalışmalarında amcasına ait bir ize rastlayamadıklarını belirterek, "Bütün ekipler, jandarma olsun, AFAD olsun, köylülerimiz olsun, civardaki köylüler olsun var gücümüzle her tarafı arıyoruz. Aramadığımız bir yer kalmadı ama maalesef herhangi bir ize, herhangi bir ipucuna rastlayamadık ve daha da aramaya devam ediyoruz tabii ki. Ama bizim düşüncemiz buralarda kesinlikle yok, diye biliyoruz. Çünkü aramadığımız yer kalmadığı için yani o konuda eminiz ve uzak bir yere gitti diye düşünüyoruz dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Yoğun Sis Etkili Oldu - Son Dakika

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