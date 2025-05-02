Tekirdağ'dan Adıyaman'a Otobüs Desteği - Son Dakika
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Tekirdağ'dan Adıyaman'a Otobüs Desteği

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat Depremleri'nden etkilenen Adıyaman'a bir otobüs hibe etti. Başkan Candan Yüceer, kardeş şehir ilişkilerini güçlendirerek Adıyaman'ın yeniden inşa sürecine katkı sağlamak istediklerini belirtti.

02.05.2025 17:13  Güncelleme: 18:20
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(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat Depremleri'nden etkilenen Adıyaman'a otobüs desteğinde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak kardeş şehrimiz Adıyaman'ın her zaman yanında olacağız. Özellikle Adıyaman'daki yeniden inşa sürecine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak katkı sunmayı amaçlıyoruz. İki kent arasında bir gönül köprüsü kurmuş durumdayız" dedi.

6 Şubat Depremleri'nin ardından yeniden yapılanma çalışmalarının sürdüğü Adıyaman'a bir destek de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yeni kalıcı konutların farklı bölgelerde inşa edilmesiyle ulaşım talebi artan ve mevcut araç filosu yetersiz kalan Adıyaman Belediyesi'nin otobüs desteği talebine olumlu yanıt verdi. Nisan ayı meclis toplantısında alınan kararla, 2020 model, 20 oturma, 31 ayakta olmak üzere toplam 51 yolcu taşıma kapasitesine sahip Karsan marka otobüs, Adıyaman Belediyesi'ne hibe edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, yakın tarihte Adıyaman ile kardeş şehir protokolü imzaladıklarını dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Bu protokolle var olan kardeşliğimizi, dayanışmamızı ve sevgimizi ete kemiğe büründürdük. Bugün de Adıyaman Belediyesi'ne 1 adet otobüs hibe ettik. Adıyaman'da artan ulaşım ihtiyacının karşılanması adına bir nebze de olsa katkı vermek istedik. Adıyaman'ı ziyaretimizde sokak sokak mahalle mahalle dolaşmıştık. Yıkımın, aradan iki yıl geçmiş olmasına rağmen ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gördük. Adıyaman için canla başla çalışan bir başkanın ve üretken bir halkın varlığı bizi umutlandırdı. Allah bizlere bir daha bu acıları yaşatmasın. Ama bu acıları dayanışmayla, sevgiyle aşacağız. Her türlü engeli ancak birlikte olursak aşabiliriz. Biz de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak kardeş şehrimiz Adıyaman'ın her zaman yanında olacağız. Özellikle Adıyaman'daki yeniden inşa sürecine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak katkı sunmayı amaçlıyoruz. İki kent arasında bir gönül köprüsü kurmuş durumdayız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan Adıyaman'a Otobüs Desteği - Son Dakika

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