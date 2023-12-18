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Tekirdağ'dan kısa kısa

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Tekirdağ\'dan kısa kısa
18.12.2023 - 09:24,
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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Çınarlı Mahallesi'nde esnaflarla bir araya gelen Uzunlar, vatandaşlarla sohbet edip isteklerini dinledi.

Başlattıkları bir çok projenin tamamlandığını anlatan Uzunlar, mahallenin modern bir görünüme kavuşması için çalıştıklarını anlattı.

Yapılacak yeni çalışmalar hakkında da bilgi veren Uzunlar, kendileri için esnafın ve vatandaşların düşüncelerinin önemli olduğunu ifade etti.

NKÜ'de proje tasarımı ve uygulamaları konuşuldu

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde "Peyzaj Mimarlığında Güncel Proje Tasarımı ve Uygulama Yaklaşımları" etkinliği yapıldı.

Öğrenci Yeşil Mimarlar Topluluğunca Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen programda sektördeki tecrübeler ve sektör içerisinde öğrencilerin merak ettiği konular görüşüldü.

Etkinlikte sektör temsilcisi Peyzaj Yüksek Mimar Engin Aktaş öğrencilere sunum gerçekleştirdi.

Soru cevap şeklinde sona eren etkinliğe, NKÜ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rüya Yılmaz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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