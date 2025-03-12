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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı.

12.03.2025 10:16
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı.

Vali Soytürk, Kumbağ Askeri Kamp Alanı'nda düzenlen iftar programına katıldı.

Şehit aileleri ve gazilerle sohbet eden Soytürk, istekleri de dinledi.

Ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

Programa, Garnizon Komutanı Ahmet Uğurlu, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Adalet Komisyonu Başkanı Kadriye Atalay Kahraman, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Can Çakıcı, kurum müdürleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Süleymanpaşa'da iftar programları sürüyor

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen "Halk Sofraları" iftar programları devam ediyor.

Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde kurulan iftar sofraları, son olarak Yavuz Mahallesi'nde kuruldu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, iftar öncesi vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

İftar sonrası çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Recep Soytürk, Güncel, İftar, Son Dakika

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