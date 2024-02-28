Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tekneden denize düşen tayfa aranıyor - Son Dakika
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tekneden denize düşen tayfa aranıyor

Tekirdağ\'ın Şarköy ilçesinde tekneden denize düşen tayfa aranıyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bulunan Yılmazlar 5 adlı teknede çalışan 27 yaşındaki R.Ç., henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düştü. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, polis botu, sahil güvenlik botları, gırgır dalgıç ekipleri ve dronlarla arama çalışmalarına devam ediyor.

28.02.2024 16:30
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tekneden denize düşen tayfayı arıyor.

Alınan bilgiye göre, Yılmazlar 5 adlı teknede tayfa olarak çalışan 27 yaşındaki R.Ç. Kızılcaterzi Mahallesi açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle denize düştü.

İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgede polis botu, 3 sahil güvenlik botu, 3 gırgır dalgıç ekibi ve dron ile arama başlattı.

Arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tekneden denize düşen tayfa aranıyor - Son Dakika
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