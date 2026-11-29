Tekirdağ Kapaklı'da sürücü kontrolü kaybedince otomobil göle düştü, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil Kazak Gölü mesire alanında göle düştü. Araçtaki 2 kişi çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı ve yaralanan iki kişi Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kontrolden çıkarak göle düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kazak Gölü mesire alanına gelen D.S. idaresindeki 34 NMT 518 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu göle düştü.
Araç sürücüsü ile otomobilde bulunan M.U, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan D.S. ve M.U, sağlık ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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