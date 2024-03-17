Tekirdağ\'ın Kapaklı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür Espiye'de ziyaretlerde bulundu

AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Espiye ilçesinde Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Karadere ile görüşerek, caddeleri gezip esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Temür, Espiye halkından destek istedi ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için istek ve talepleri dinledi.