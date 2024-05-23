Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde Hukuk Meslekleri Zirvesi düzenlendi - Son Dakika
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde Hukuk Meslekleri Zirvesi düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi\'nde Hukuk Meslekleri Zirvesi düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrenci topluluklarından Hukuk Meclisi Topluluğu tarafından düzenlenen 'Hukuk Meslekleri Zirvesi'nde, konuşmacılar kendi mesleki deneyimlerinden örneklerle öğrencilere kamu hizmetinde yer alan ve hukukla ilgili mesleklerin gerekliliklerini anlattı.

23.05.2024 10:13
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrenci topluluklarından Hukuk Meclisi Topluluğu organizasyonunda "Hukuk Meslekleri Zirvesi" düzenlendi.

Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen ve moderatörlüğünü NKÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selman Karakul'un yaptığı programda, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Tekirdağ Adalet Komisyonu Başkanı Naci Ergin, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ve Vergi Mahkemesi Başkanı Halil Gündüz konuşmacı olarak yer aldı.

Konuşmacılar kendi mesleki deneyimlerinden örneklerle gerçekleştirdikleri sunumlarında, öğrencilere kamu hizmetinde yer alan ve hukukla ilgili mesleklerinin gerekliliklerini anlattı.

Programa NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde Hukuk Meslekleri Zirvesi düzenlendi - Son Dakika

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