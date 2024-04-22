Tekkeköy'de 23 Nisan kutlamaları başladı - Son Dakika
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Tekkeköy'de 23 Nisan kutlamaları başladı

Tekkeköy\'de 23 Nisan kutlamaları başladı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Aşağıçinik Selma Ümit Sarıtaşlı İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Öğrencilerin hazırladığı gösterilerle renklenen etkinlikte, müzikler, marşlar, yarışmalar ve dans gösterileri yapıldı. Okul Müdürü Metin Yılmaz, konuşmasında şehitleri anarak çocukların bayramını kutladı. Programa, Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal da katıldı.

22.04.2024 19:07
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Aşağıçinik Selma Ümit Sarıtaşlı İlkokulu'nda düzenlenen etkinliklerle başladı.

Öğretmenler, öğrenciler ve velilerin yoğun katılım gösterdiği kutlama programında her sınıf, hazırladıkları gösterilerle eğlenceli saatler geçirdi. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte, minik öğrencilerin yaptığı çalışmalar büyük ilgi topladı. Müzikler, marşlar, yarışmalar ve dans gösterileriyle dolu etkinlik, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Metin Yılmaz, "Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygı, şükran, minnetle anıyor, ba?ta bugünü anlamlandıran çocuklarımızın, milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.

Bando ekibiyle birlikte öğrenciler, öğretmenler ve veliler, kutlama yürüyüşü gerçekleştirdi.

Programa, Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal da katıldı.

Kaynak: AA

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