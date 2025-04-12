Tekkeköy'de Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Fatih K. (47) idaresindeki 06 EPH 966 plakalı temizlik malzemesi yüklü tır, Samsun- Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan Samsun-Ordu kara yolunun Çarşamba istikametinde bir şerit ulaşıma kapandı.
Trafik ekiplerinin önlem aldığı bölgede, ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
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