Tekkeköy Mağaraları Kış Manzarasında

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Karadeniz'deki en eski yerleşim yeri olarak gösterilen Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Geçmişi Eski Taş Çağı'na kadar uzanan mağaraların bulunduğu arkeolojik sit alanında, o dönemi canlandıran imitasyon müzesi de yer alıyor.

Müzede o dönemlerde kullanılan aletlerin ve tarihi buluntuların imitasyonları ile insan ve hayvan figürleri de sergileniyor.

Açık hava müzesi olarak da ziyaret edilebilen Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi, dört mevsim doğaseverlerin uğrak noktalarından biri olmayı sürdürüyor.

Etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen bölgede vatandaşlar çocuklarıyla birlikte kızakla kayarak, kar topu oynayarak vakit geçirdi.

Bölgede görev yapan personelden Eyüp Atasoy, "Yılımızın ilk karı Tekkeköy'ümüze düştü. Vatandaşlar burada geziyor, dolaşıyor ve kayıyorlar." dedi.