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Tekman'da sağanak yağış sele neden oldu

ERZURUM - Erzurum'un Tekman ilçesinde etkili olan sağanak yağış bir çok mahallede sele neden oldu.

Dünden itibaren etkili olan sağanak yağış bugünde bazı mahallelerde sele dönüştü. Dalsöğüt, Kalaycı, Kayaboğazı ve Hamzanlar mahallelerinde akşam saatlerinde şiddetini artıran yağmur sele neden oldu. Dereden taşan su köyü sular altında bırakırken mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.

AFAD, DSİ, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sel yaşanan mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor.