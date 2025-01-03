Tekman eksi 28.2 ile buz kesti
Havaya serpilen sıcak su buz olarak yere düştü
ERZURUM - Erzurum'un Tekman ilçesi eksi 28,2 derece ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava hayatı durma noktasına getirdi. Meteoroloji verilerine göre bugün Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri eksi 28.2 derece ile Tekman ilçesi oldu.
Erzurum'un Tekman ilçesinde havaya atılan sıcak su buz olarak yere düşerken, vatandaşlar soğuk havanın sağlığı tehdit eder boyutta olduğunu belirttiler.
Son Dakika › Güncel › Tekman'da Soğuk Rekoru: Eksi 28.2 Derece - Son Dakika
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