Tekneyi radara alan yunuslar kamerada - Son Dakika
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Tekneyi radara alan yunuslar kamerada

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, 5 yunusun tekneyi takip ettiği görülüyor. Yunuslar, Marmara Denizi'nde tekneye eşlik ederek güzel bir manzara oluşturuyor.

06.06.2024 14:28
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Tekneyi radara alan yunuslar kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da, su yüzüne çıkan yunuslar tekneye eşlik ederken görüntülendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Limanı mevkiinde denize açılan bir vatandaş, 5 yunusun tekneyi takip ettiğini fark ederek o anları kameraya almaya başladı. Cep telefonu kameralarıyla görüntülenen yunuslar, Marmara Denizi'nde tekneye bir süre eşlik ederek güzel görüntüler oluşturdu.

Uzun süre tekneyi takip eden yunuslar, daha sonra gözden kaybolarak uzaklaştılar.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tekneyi radara alan yunuslar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekneyi radara alan yunuslar kamerada - Son Dakika
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