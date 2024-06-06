Tekneyi radara alan yunuslar kamerada
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da, su yüzüne çıkan yunuslar tekneye eşlik ederken görüntülendi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Limanı mevkiinde denize açılan bir vatandaş, 5 yunusun tekneyi takip ettiğini fark ederek o anları kameraya almaya başladı. Cep telefonu kameralarıyla görüntülenen yunuslar, Marmara Denizi'nde tekneye bir süre eşlik ederek güzel görüntüler oluşturdu.
Uzun süre tekneyi takip eden yunuslar, daha sonra gözden kaybolarak uzaklaştılar.
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