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Tekneyi radara alan yunuslar kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da, su yüzüne çıkan yunuslar tekneye eşlik ederken görüntülendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Limanı mevkiinde denize açılan bir vatandaş, 5 yunusun tekneyi takip ettiğini fark ederek o anları kameraya almaya başladı. Cep telefonu kameralarıyla görüntülenen yunuslar, Marmara Denizi'nde tekneye bir süre eşlik ederek güzel görüntüler oluşturdu.

Uzun süre tekneyi takip eden yunuslar, daha sonra gözden kaybolarak uzaklaştılar.