TEKNOFEST KKTC'de Gurur Dolu Anlar - Son Dakika
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TEKNOFEST KKTC'de Gurur Dolu Anlar

Kıbrıslılar, TEKNOFEST KKTC'de yaşadıkları gururu ve teknolojik gelişmeleri paylaştı.

03.05.2025 14:24
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TEKNOFEST KKTC'ye katılan Kıbrıslılar, festivalin ülkelerinde düzenlemesinden dolayı gurur duyduklarını aktardı.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST KKTC, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Festivale katılan Kıbrıslı vatandaşlar da unutulmaz anlar yaşıyor.

AA muhabirine konuşan Emine Sütçü, etkinlikten dolayı gurur duyduklarını söyledi. KKTC'de ilk defa böyle bir etkinliğe şahit olduklarının altını çizen Sütçü, "Bunu yapan canımız Türkiye. Torunumla birlikte geldim. O da çok mutlu oldu." dedi.

Coşkulu bir gün kutladıklarını anlatan İbrahim Ercüment de "Çok hoşuma gitti. TEKNOFEST'i düzenleyenlere çok teşekkür ederiz. Devamını bekliyoruz. Yeni silahlarımız ve dronlarımız çok hoşuma gitti. İlk gördüğümde içim kıpır kıpır oldu. Güçlendiğimizi hissettim." diye konuştu.

Servet Köse ise Türkiye'nin 20 sene önce İsrail'in heronlarını aldığını anımsatarak, "O dönem 'Biz neden yapmayalım?' demiştik. Türk istediği zaman her şeyi başarabilir. Şu anda gördüğünüz gibi insanlar buraya boşuna gelmedi. Bu ürünleri savunma sanayimize kazandıran Bayraktar grubuna ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST'in heyecanlı bir etkinlik olduğundan bahseden Cahit Tahsin Göneç, alana ilk adımı attıktan sonra heyecandan titremeye başladığını belirterek, en çok AKINCI, HÜRJET ve KIZILELMA'nın ilgisini çektiğini dile getirdi.

Mahmut Toprak da etkinliğin kendilerini heyecanlandırdığını anlatarak, "Türk savunma sanayisinin bu denli gelişmesi bizi de çok şaşırttı. Sizi seneye bir daha bekliyoruz. Milli şuur ve iradenin en zirve noktası burası bizim için." dedi.

Alana ilk girdiğinde kendisini çok mutlu hissettiğini belirten Melinay Taş, "Ülkemizin böyle uçaklar yapması çok heyecan verici." ifadesini kullandı.

Hüseyin Delibaş ise duygularını, "Tüylerim diken diken oldu. İlk defa bu uçakları gördüm. Gözlerimden yaş gelecek gibi oldu. Türkiye'nin yaptıkları bizim için gurur kaynağıdır. Bu organizasyonu yapan herkesten Allah razı olsun." sözleriyle paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TEKNOFEST KKTC'de Gurur Dolu Anlar - Son Dakika

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