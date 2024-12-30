Teknolojiye Direnen Usta - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Teknolojiye Direnen Usta

Geniş Video İzle

40 yıllık oto elektrik ustası Nevzat Arsan, teknolojiye rağmen tamir kültürünü yaşatmaya çalışıyor.

30.12.2024 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

40 yıllık oto elektrik ustası teknolojiye direniyor

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 40 yıldır oto elektrikçiliği yapan 62 yaşındaki Nevzat usta teknolojiye karşı direniyor.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte oto elektrikçilerde hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde oto elektrikçi ustaları, geç saatlere kadar yoğun bir şekilde çalışarak müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. İlçede 40 yıldır oto elektrik ustalığı ve işletmeciliği yapan Nevzat Arsan, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte araç sahiplerinden yoğun talep aldıklarını belirtti. Kış mevsimiyle birlikte müşterilerinin araçlarına bakım yaptırmak için iş yerine geldiklerini ifade eden Arslan, "Biz de ekip olarak tüm çalışanlarımızla birlikte vatandaşların mağduriyetini gidermeye çalışıyoruz. Şu anda oto elektrik şarj tesisatı, marş işleri ve otomobillerin elektrikle ilgili arızalarına bakıyoruz. Ancak geçmişteki gibi onarım işleri pek kalmadı. Teknolojinin gelişmesiyle parça değişimine yöneliyoruz" dedi.

"Geçmişteki tamir kültürü artık yerini parça değişimine bıraktı"

Eskiden imkanların sınırlı olduğunu belirten Nevzat Arsan, "Geçmiş dönemlerde otomobillerin şarj dinamosu, marş dinamosu, kalorifer ve silecek motorlarının sarımını biz yapardık. O yıllarda parça bulunsa bile vatandaş tamiri tercih ederdi. 25 yıl önce tamir ettiğimiz araç elektrik tesisatları hala kullanılabiliyor. O dönemlerde imkanlarımızla yaptığımız aküleri müşterilerimiz 5-6 yıl sorunsuz şekilde kullanabiliyordu. Günümüzde ise teknolojinin gelişmesiyle tamir kültürünün yerini parça değişimine bıraktı. Artık bozulan parçaları orijinal yedek parçalarla değiştiriyoruz. Teknolojinin ilerlemesiyle eski tip onarımlar neredeyse tamamen ortadan kalktı. Sektörün farklı bir yöne dönüştü " diye konuştu.

"Mesleğin geleceği için endişeliyim"

Mesleklerinin geleceği konusunda da endişelerini dile getiren Arslan, "Maalesef gençler bu mesleği tercih etmiyor. Ara eleman bulamıyoruz. Haliyle alttan çırak yetişmiyor. Bu durumu üzülerek görüyoruz. Oysa ki meslekler, insanın kolundaki altın bileziktir" dedi.

Oto elektrik sektöründe değişen teknolojiye rağmen, Nevzat Arsan gibi ustalar, yılların deneyimiyle hem geçmişin tamir geleneğini hem de günümüzün modern yöntemlerini bir arada yürütmeye devam ediyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Nevzat Arslan, Adilcevaz, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Bitlis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Teknolojiye Direnen Usta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
03:48 İsrail’i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular İsrail'i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular
03:46 Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi
14:33 UEFA’dan Okan Buruk’a sürpriz davet UEFA'dan Okan Buruk'a sürpriz davet
14:22 Destici’den ’’DEM-İmralı’’ görüşmesine sert tepki: Süreci başlamadan sonlandırın Destici'den ''DEM-İmralı'' görüşmesine sert tepki: Süreci başlamadan sonlandırın
14:11 Trafikte tehlikeli hareketin cezası 46 bin liraya yükseldi Trafikte tehlikeli hareketin cezası 46 bin liraya yükseldi
14:00 Rusya’dan dikkat çeken açıklama: İktidar değişiminin nedeni Esad’ın sorunları çözememesi Rusya'dan dikkat çeken açıklama: İktidar değişiminin nedeni Esad'ın sorunları çözememesi
13:52 Öğretmen, sınıfta müstehcen görüntüler izlerken kendisini yakalayan öğrenciyi hastanelik etti Öğretmen, sınıfta müstehcen görüntüler izlerken kendisini yakalayan öğrenciyi hastanelik etti
13:48 Bakanlık hesaplara 527 milyon lira yatıracak Bakanlık hesaplara 527 milyon lira yatıracak
13:42 Yılbaşı öncesi sapkın parti hazırlığı yapan 25 kişi gözaltına alındı Yılbaşı öncesi sapkın parti hazırlığı yapan 25 kişi gözaltına alındı
13:41 Gardiyanlar, eli kelepçeli mahkumu döverek öldürdü Gardiyanlar, eli kelepçeli mahkumu döverek öldürdü
13:39 Alperen Şengün’ün de oynadığı maçta ortalık savaş alanına döndü Alperen Şengün'ün de oynadığı maçta ortalık savaş alanına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 09:22:44. #1.13#
SON DAKİKA: Teknolojiye Direnen Usta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.