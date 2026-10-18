Teknolojiyle güçlendirme temalı 2026 Dünya Geleneksel Tıp Konferansı Beijing\'de başladı

Teknolojiyle güçlendirme temalı 2026 Dünya Geleneksel Tıp Konferansı Beijing'de başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2026 Dünya Geleneksel Tıp Konferansı cumartesi günü Çin'in başkenti Beijing'de başladı. Konferans, 'Teknolojiyle Güçlendirme ve Bütünleşik Kalkınma: Geleneksel Tıbbın Herkes İçin Geliştirilmesi' temasıyla düzenleniyor.
BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- 2026 Dünya Geleneksel Tıp Konferansı, "Teknolojiyle Güçlendirme ve Bütünleşik Kalkınma: Geleneksel Tıbbın Herkes İçin Geliştirilmesi" temasıyla cumartesi günü Çin'in başkenti Beijing'de başladı.
Kaynak: Xinhua
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