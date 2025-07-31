Teknopark İstanbul, Savunma Girişimciliğine Destek Sağlıyor

İnsanlığa değer katacak bilimsel ve teknolojik yeniliklere ev sahipliği yapmak, ulusal yenilik ekosistemine katkıda bulunmak, akademik ve bilimsel çalışmaların yüksek teknolojik ürünlere dönüştürülmesine katkı sağlamak vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Teknopark İstanbul, savunma girişimciliğine destek veriyor.

İstanbul Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol, AA muhabirine, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025), 3 girişimci ve 4 AR-GE firmasını Teknopark alanında ağırladıklarını, toplamda ise 50 firmayla fuarda yer aldıklarını söyledi.

Savunma girişimciliği alanındaki çalışmalarını ve ortaya koydukları savunma teknolojileri vizyonunu anlatan Akyol, "Teknopark İstanbul bir savunma sanayi teknoparkı temalı olduğu için özellikle girişimcilerimizi savunma sanayisinde ön plana çıkarma anlamında önemli bir tema oluşturduk. Robot teknolojilerinden yapay zekaya özellikle elektronik harpten farklı savunma teknolojilerine kadar tüm girişimcilerimize buradan önemli girişimlere yer verme fırsatı bulduk. Bu anlamda IDEF'te çok kıymetli bir buluşmayı sağladığımızı düşünüyoruz." dedi.

IDEF'in geldiği noktayı "dünyanın en önemli fuarlarından biri" olarak tanımlayan Akyol, İstanbul'un da katkısıyla uluslararası katılımın çok yüksek olduğunu vurguladı.

"6 önemli anlaşmayla fuara değer kattık"

IDEF 2025 kapsamında çok sayıda işbirliğini hayata geçirdiklerini belirten Akyol, Teknopark İstanbul olarak 6 önemli anlaşma ile fuara değer kattıklarını bildirdi.

Roketsan ile yapılan anlaşmayı detaylandıran Akyol, "Özellikle roket sanayinde gençlerimize, girişimcilerimize Roketsan'a adapte olma ve büyüme fırsatı vermek için protokol imzaladık. 86 başvuru aldık. 60'ı AR-GE firması, 26'sı ise ön kuluçka firması." bilgisini paylaştı.

TUSAŞ ile başlattıkları "Hangar Projesi" kapsamında uzay ve havacılık alanında da girişimcilere yeni kapılar açtıklarını aktaran Akyol, henüz başında olmalarına rağmen 20 başvuru aldıklarını bildirdi.

Fon destek mekanizmalarına da büyük önem verdiklerini belirten Akyol, yeni oluşturdukları fonla, daha fikir aşamasındaki projelere destek vereceklerini aktardı. Akyol, "Uçtan uca bir fon mekanizması kurduk. Mevcut fonumuzla teknoloji hazırlık seviyesi 5 ve üzeri olan ürünleri destekliyoruz. Yeni kurduğumuz fonla ise fikir seviyesindeki projeleri de destekleyeceğiz." diye konuştu.

"Dünya ortalamasının üzerinde başarı"

Akyol, teknoparkta 500'ün üzerinde firma bulunduğunu, bunların 200'ünün kuluçka firması olduğunu ve bugüne kadar 300'ün üzerinde kuluçka firmasını mezun ettiklerini söyledi. Bu firmaların 174'ünün şu an AR-GE şirketi olarak faaliyet gösterdiğini ifade eden Akyol, "Bu, dünya ortalamasının çok üzerinde bir başarı oranı." değerlendirmesinde bulundu.

Son 5 yılda Türkiye'nin patent başvuru lideri olduklarına dikkati çeken Akyol, "Firmalarımızın fikri mülkiyet haklarını yüzde 100 destekliyoruz. Ocak ayından bu yana 30 firmamızı uluslararası fuarlara taşıdık. Bugüne kadar Teknopark İstanbul'da 4 bine yakın milli proje tamamladık." dedi.