Teksas'ta Orman Yangını Büyüyor

HOUSTON, 21 Mart (Xinhua) -- ABD'nin Teksas eyaletindeki Sam Houston Ulusal Ormanı'ndaki yangın alanı, 20 Mart 2025.

İtfaiye yetkilileri, Teksas'ın Houston kent merkezine arabayla yaklaşık bir saat uzaklıktaki Sam Houston Ulusal Ormanı'nda çıkan orman yangınının yayılmaya devam ettiğini açıkladı. Perşembe öğle saatleri itibarıyla yangın, en az 2.360 dönümlük bir alanı kül etti.

Teksas A&M Orman Servisi'ne göre, çarşamba günü çıkan yangının şu ana kadar yalnızca yüzde 20'si kontrol altına alınabildi. (Fotoğraf: Chengyue Lao/Xinhua)