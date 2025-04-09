Teksin Mersin İletişim Merkezi, Bugüne Kadar 4 Milyonun Üzerinde Çağrıya Yanıt Verdi

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, "Mersin Tek Noktadan Çözüm Merkezi" sloganıyla 2020 yılında hayata geçirdiği "Teksin Mersin İletişim Merkezi" ile bugüne kadar, 4 milyon 85 bin çağrıya yanıt verildi. Sadece 2024 yılında 1 milyon 58 bin çağrı yanıt buldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, "Mersin Tek Noktadan Çözüm Merkezi" sloganıyla 2020 yılında hayata geçirdiği "Teksin Mersin İletişim Merkezi" ile bugüne kadar 4 milyon 85 bin çağrıya yanıt verildi. Sadece 2024 yılında 1 milyon 58 bin çağrının yanıt bulduğu Teksin Mersin İletişim Merkezi sayesinde, vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'ne sesini duyuruyor. Teksin Mersin, vatandaşların 7 gün 24 saat boyunca 185 numaralı hattı arayarak, aynı zamanda sosyal medya ve WhatsApp üzerinden de Büyükşehir'e ulaşabilmesini sağlayan bir sistem olarak hizmet veriyor. MESKİ ve Büyükşehir Belediyesi ile ilgili taleplerin alınıp ilgili birimlere iletilerek, vatandaşların başvurularına geri dönüş sağlanıyor. Vatandaşlar çözüm sürecini SMS ile takip edebiliyor.

"Alınan her çağrı anında cevaplanıyor"

Kalite Yönetim ve Kent Araştırmaları Şube Müdürü Utku Gonca, Teksin Mersin İletişim Merkezi'nin kurulduğu günden bugüne Mersinlilere kesintisiz hizmet sunduğunu anlatarak, "Teksin, vatandaşlarımızın tek numara (185) üzerinden ulaştığı, 7 gün 24 saat esaslı görev yapan, hem MESKİ hem de Büyükşehir taleplerini alıp ilgili birimlere ileten bir birim. Kurulduğumuz 16 Temmuz 2020 yılından bu yana, 4 milyon 85 bin çağrı aldık. Sadece 2024 yılında 1 milyon 58 bin çağrıyı cevapladık. Alınan her çağrı anında cevaplanıyor. Vatandaş bize ulaşamazsa, biz buradan geri dönüşlerini sağlıyoruz. Vatandaşların talepleri, en kısa sürede ilgili birimlere iletildi. Çözümlerini de vatandaşlar kendilerine gelen SMS'ten takip edebiliyor. Talep çözüm süreleri konularına göre değişken olabilmekle beraber, ideal sürelerde sonuçlandırılması hedefleniyor" dedi.

"Sadece telefon üzerinden başvuru almıyoruz"

Vatandaşlara bir telefon kadar yakın olduklarını belirten Gonca, " Türkiye'de il merkezine en uzak ilçe olan Anamur, buraya 259 kilometre mesafede. Vatandaşlarımız hiçbir şekilde Mersin merkeze ulaşmadan, sadece 185 üzerinden bize ulaşabiliyor. Bu, bürokratik bir yükü de ortadan kaldırıyor. Vatandaş tek numara (185) üzerinden ulaşıp talebini iletebiliyor. Tarsus'tan Anamur'a kadar tüm vatandaşlarımız, bize 7 gün 24 saat ulaşabiliyor. Burada sadece telefon üzerinden başvuru almıyoruz, aynı zamanda sosyal medya ve WhatsApp numarası (0324 185 00 00) üzerinden de başvurular alıyoruz" diye konuştu.

"Her hafta Başkanımız Vahap Seçer'e de bu kayıtları sunuyoruz"

Alınan taleplerin ilgili birimlere iletilerek en kısa sürede çözüme kavuşturulduğunu, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e de tüm kayıtların rapor halinde düzenli olarak iletildiğini belirten Gonca, "Gelen başvuru gerekli ideal süre içinde sonuçlandırılıyor. Vatandaşlarımız da bunu rahatlıkla takip edebiliyor. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri haftalık, aylık ve yıllık olarak raporlamasını yapıyoruz. Her hafta Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e de bu kayıtları sunuyoruz. Vatandaşlarımız şunu bilsinler k, aslında sadece 185'e değil, Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e ulaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

"1 milyon 200 bin indirmemiz mevcut"

Gonca, Mersinlilerin telefonlarına indirerek kullanabildikleri Teksin mobil uygulamasından da bahsederek, şunları söyledi:

"Teksin mobil uygulamamızda, 1 milyon 200 bin indirmemiz mevcut. Mersin'de neredeyse her haneye ulaşmışız. Her vatandaşımız 185'i, Teksin'i biliyor ve kullanabiliyor. Teksin olarak vatandaşlarımızın tüm taleplerini memnuniyetle karşılıyoruz. Bugüne kadar yürüttüğümüz çalışma prensibimizi, bundan sonra da devam ettireceğiz."

"Herhangi bir sıkıntıdan dolayı arıyoruz ve çözüm sağlanıyor"

Vatandaşlar da uygulamadan duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getiridi:

- Mehmet Ünsal: "Otobüs saatlerine, ambulans, itfaiye ve Büyükşehir'in çalışmalarına her an oradan bakabiliyorum. Önceden bir yere telefon açma şansımız bile yoktu. Numaralarını bilmiyor ve ulaşamıyorduk. Uygulama sayesinde anında bilgi sahibi olabiliyoruz. Yenilik iyi bir şey."

-İbrahim Duman: "Otobüslerin saat kaçta gelip gideceğini, mezarlık bilgilerini, MESKİ ile ilgili çalışmaları, sosyal faaliyetleri ve Büyükşehir'in yaptığı tüm hizmetleri tek tek görebiliyorum. Çok güzel bir uygulama olmuş. Tek tıkla her bilgi cebimizde. Otobüs durağa varmadan 5 dakika önce durağa varıyoruz. Üşümeden veya sıcaklamadan otobüse binip yolculuğumuza devam ediyoruz."

-Kamil Akay: "Aradığımızda gerekli işlemleri not alıp bize geri dönülüyor. Şu anda memnunuz. Herhangi bir sorunumuz yok. Su arızasında veya Büyükşehir'in ilgi alanında bulunan herhangi bir yoldaki sıkıntıdan dolayı hepsini arıyoruz ve çözüm sağlanıyor."

- Ahmet Derya: "Birkaç kere kanalizasyon, lağım çukuru çekilmesi için Alo 185'i aradık, sonra dönüş yapıldı. Herhangi bir sıkıntıdan dolayı önce arıyoruz, onlar bize dönüyor. Sonrasında sorun var mı yok mu diye geri dönüş yapılıyor. Başkanımıza bu güzel hizmeti için teşekkür ediyoruz."

-Gülnarlı Fatma: "Televizyonda gördüm, Vahap Başkan bizlere Ilısu'nun suyunu getirecekmiş, çok mutlu oldum. 'Alo 185 benim numaram' demişti. Kendisine teşekkürlerimi iletin."