Tekstilkent Projesi İncelemeleri

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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Tekstilkent Projesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Otluca köyünde hayata geçirilen proje kapsamında 2 bin 900 metrekare alandaki çalışmanın tamamlanmasıyla ilk etapta yaklaşık 300 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

İnşaat alanına giderek inceleme yapan Çelik, çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Çelik'e ziyaretinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ eşlik etti.