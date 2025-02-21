Tel Aviv'de Otobüs Patlamaları

BAT YAM, 21 Şubat (Xinhua) -- Bir videodan alınan ekran görüntüsünde, İsrail'in Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam kentinde bir otobüste patlamanın yaşandığı alan görülüyor, 20 Şubat 2025.
İsrail'in Tel Aviv bölgesinde perşembe gecesi boş durumdaki 3 otobüste eşzamanlı patlama yaşanırken, en az 2 otobüste daha patlayıcı düzenek bulundu. Polisin "terör saldırısından şüphelendiği" bildirildi. (Fotoğraf: Xinhua)
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