Tel Aviv'de Saldırı Planı: 5 Arap Gözaltında

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İsrail'in Tel Aviv kentinde saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen 5 İsrail vatandaşı Arap'ın gözaltına alındığı açıklandı.

İsrail polisi ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) İsrail'deki Arap şehri olarak bilinen Tayyibe kentindeki soruşturmayla ilgili ortak açıklama yapıldı.

Son bir aydır konuya ilişkin gizli soruşturma yürütüldüğü aktarılan açıklamada, gözaltına alınan kişilerin bir hücre yapılanması olduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, "Gözaltına alınan ve DEAŞ ile bağlantılı 5 kişi Tel Aviv'deki ticari kulelere bomba yüklü araçlarla saldırı planlıyordu. " iddiasında bulunuldu.

İsrail'in merkezinde, yer alan ve Arapların yoğunlukla yaşadığı şehir olarak bilinen Tayyibe, 1948'de İsrail'in kurulmasıyla İsrail sınırları içerisinde kalan Nasıra, Rahat ve Umm el-Fahm'dan sonra dördüncü büyük Arap şehri olarak kabul ediliyor.