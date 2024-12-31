TEL Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 7 sivil yaralandı.
Suriye Milli Ordusu'nun düzenlediği Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terörden arındırılan Tel Rıfat kentinin girişinde bombalı araç patladı.
Patlamada aralarında 1 çocuğun bulunduğu 7 sivil yaralandı.
Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, patlamanın olduğu bölgede hasar oluştu.
Suriye Milli Ordusu'nun düzenlediği Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Tel Rıfat 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'den temizlenmişti.
Son Dakika › Güncel › Tel Rıfat'ta Bombalı Saldırı: 7 Yaralı - Son Dakika
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