Telangana'da Kimya Fabrikasında Patlama: 8 Ölü

YENİ DELHİ, 30 Haziran (Xinhua) - Hindistan'ın güneyindeki Telangana eyaletinde bulunan bir kimya fabrikasında meydana gelen reaktör patlamasında en az 8 kişi hayatını kaybederken, bazıları ağır olmak üzere 26 kişi de yaralandı.

Polis yetkilileri, patlamanın Telangana'nın başkenti Haydarabad'ın yaklaşık 48 kilometre kuzeybatısındaki Sangareddy ilçesinin Patancheru kasabasında bulunan Pashamylaram sanayi bölgesinde meydana geldiğini söyledi.

Yaralananlardan bazılarının durumunun kritik olması nedeniyle ölü sayısında artış olabileceği belirtiliyor.

Patlama anında fabrikada yaklaşık olarak 150 işçinin bulunduğu bildirildi.

Polisin ilk belirlemelerine göre fabrikada rutin operasyonlar sırasında bir reaktörün patlamasıyla büyük bir yangına çıktı ve acil müdahale ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Televizyonda yayımlanan olaya ilişkin görüntülerde fabrikadan siyah dumanların yükseldiği görülüyor.

Üst düzey polis yetkilisi V Satyanaryana medyaya yaptığı açıklamada itfaiyecilerin yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.