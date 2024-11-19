Telegram, Yasa Dışı İçerikler İçin Yetkili Atadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Telegram, Yasa Dışı İçerikler İçin Yetkili Atadı

Güney Kore, reşit olmayan kullanıcıların korunması için Telegram'a yetkili atattı, önlemler artırılacak.

19.11.2024 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Koreli yetkililer, "sahte içerikli cinsel görüntülerin yayıldığı" Telegram platformunda yöneticilerin, talepleri üzerine, reşit olmayan kullanıcıların yasa dışı içeriklerden korunması amacıyla bir yetkili atadığını bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore İletişim Komisyonu (KCC), son dönemde ülkenin gündeminde olan "deepfake" olayları nedeniyle yapılan başvuru üzerine, Telegram'ın attığı adımlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Güney Kore'nin talebi üzerine Telegram'ın, e-posta ile çağrı merkezi kurduğu ve yasa dışı ve telif hakkını ihlal eden içeriklerin yayılmasına karşın adım atacağı aktarıldı.

Telegram'ın, reşit olmayan kullanıcıların, "yasa dışı içeriklerden" korunması için bir yetkili atadığı belirtilen açıklamada, platformda "sahte cinsel içerikli görüntülerin ve diğer yasa dışı içeriklerin" yayılmasının önüne geçilmesi gerektiği vurgulandı.

Güney Kore'de "deepfake" olayları

Güney Kore'de, okul ve üniversitelerle bağlantılı bazı sohbet gruplarında çoğunluğunu kadın ve kız çocuklarının oluşturduğu birçok mağdurun "deepfake" adlı yöntem aracılığıyla manipüle edilen ses ve görüntülerini içeren "cinsel içerikli" videoların yayıldığı tespit edilmişti.

Ulusal Soruşturma Ofisi Başkanı Woo Jong-soo, bu görüntülerin yayıldığı Telegram'a "suça yataklık etme" gerekçesiyle ön soruşturma açıldığını açıklamıştı.

Güney Kore İletişim Standartları Komisyonu (KCSC) yetkilileriyle bir araya gelen Telegram yetkilileri, sorunun ciddiyetinin farkında olduklarını belirtmiş, bu tür yasa dışı materyallere karşı sıkı önlemler dahil "sıfır tolerans politikası" uygulanacağı sözü vermişti.

Kaynak: AA

Güney Kore, Teknoloji, Telegram, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Telegram, Yasa Dışı İçerikler İçin Yetkili Atadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Yenidoğan Çetesi davasında sanık hemşireden kan donduran sözler Yenidoğan Çetesi davasında sanık hemşireden kan donduran sözler
12:31 Dünya diken üstünde Putin nükleer savaş başlatabilir Dünya diken üstünde! Putin nükleer savaş başlatabilir
11:17 Bakan Memişoğlu’nun tavrı bütçe görüşmelerinde tansiyonu yükseltti Bakan Memişoğlu'nun tavrı bütçe görüşmelerinde tansiyonu yükseltti
11:09 MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı! İşte tüm detaylar
17:53 Türk Bilim İnsanlarından Dev Adım: Cep Telefonuyla Şeker Ölçümü İmkânı Türk Bilim İnsanlarından Dev Adım: Cep Telefonuyla Şeker Ölçümü İmkânı!
17:51 Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka makam araca mı biniyor Meselenin aslı ortaya çıktı Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka makam araca mı biniyor? Meselenin aslı ortaya çıktı
17:46 Emine Erdoğan’dan “G20 Liderler Zirvesi“ paylaşımı Açıklaması Emine Erdoğan'dan "G20 Liderler Zirvesi" paylaşımı Açıklaması
17:36 21. yüzyılın en iyi penaltıcıları açıklandı: Listede tek Türk var 21. yüzyılın en iyi penaltıcıları açıklandı: Listede tek Türk var
17:36 MHP’li İlyas Topsakal: Zamanı geldiğinde Bahçeli’yi herkes anlayacak MHP'li İlyas Topsakal: Zamanı geldiğinde Bahçeli'yi herkes anlayacak
17:30 Yüksek Enflasyonla Mücadelede Yeni Nesil ATM’ler Devreye Giriyor Yüksek Enflasyonla Mücadelede Yeni Nesil ATM'ler Devreye Giriyor
17:12 Yenidoğan Çetesi’nin avukatı: Türkiye’de böyle yargısız infaz görülmemiştir Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir
17:10 320 bin km’de araç satın alan vatandaş, dönüş yolunda hayatının şokunu yaşadı 320 bin km'de araç satın alan vatandaş, dönüş yolunda hayatının şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 13:33:25. #1.11#
SON DAKİKA: Telegram, Yasa Dışı İçerikler İçin Yetkili Atadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.