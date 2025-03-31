Televizyonda Dönüşüm: Dijital Platformlar Öne Çıkıyor - Son Dakika
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Televizyonda Dönüşüm: Dijital Platformlar Öne Çıkıyor

Televizyon izleyici sayısı sabit kalırken, dijital platformlar 200 milyon abone kazandı.

31.03.2025 11:17
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Geçen yüzyılın ortalarından itibaren toplumu kendisine bağlamayı başaran televizyon kanallarını izleyenlerin sayısı hem 2020 hem de 2024'te 5,2 milyar olarak tespit edilirken, abonelerinin izleme tercihini kaydederek onlara benzer içerikler sunan dijital yayın platformları ise abone sayısını aynı süre zarfında yaklaşık 200 milyon artırdı.

Yaklaşık 75 yıldır dünya nüfusunun büyük bir bölümünün gözünü ayırmadığı televizyon kanalları geçmişteki cazibesini kaybediyor.

ilk zamanlar çoğu evde bulunmayan televizyonların 2025 yılında neredeyse girmediği hane kalmazken, geleneksel televizyon kanallarını izleyenlerin sayısı ise aynı oranda artmadı.

İnsanlar artık oturma odaları ve salonlarında bulundurdukları televizyonlara ek olarak ceplerinde taşıdıkları telefonları televizyon yerine kullanabiliyor, istediği an arzu ettiği içeriği izleyebiliyor.

Dijital yayın platformlarının gündelik yaşamın parçası olmasıyla izleyiciler televizyon kanallarının yayın akışına bağlı olmaktan çıkıp, müsait oldukları bir vakitte platformda bulunan yüzlerce içeriğe anında erişebiliyor. Bu platformların ekranlı ve internet bağlantısı mevcut birçok teknolojik cihazda kullanıma uygun olması, topluma evinin dışında da "izleyici" olma imkanı sağlıyor.

Almanya merkezli Statista şirketinin 2020 ile 2024 verilerini karşılaştırdığı araştırmada, dünya çapında televizyon izleyicisi sayısında artış yaşanmazken, dijital platformlara ilginin arttığı görülüyor.

Buna göre, 2020'de 5,2 milyar olan geleneksel televizyon izleyicisi sayısı 2024'te artış göstermedi. Buna mukabil, dijital yayın platformlarının abone sayıları aynı zaman aralığında 1,5 milyardan 1,7 milyara yükseldi.

Dönüşen izleyici kitlesini daha iyi analiz eden taraf kazanıyor

Dijital platformların izleyici kitlesinin çoğunluğunu genç yaş grupları, geleneksel televizyon izleyicisinin çoğunluğunu ise orta ve yukarı yaş grupları oluşturuyor.

Uzun yıllardır izledikleri televizyon dizi ve programlarının arasına reklam konulmasına alışık olan orta ve yukarı yaş gruplarının aksine, gençler kendilerine reklamsız seçenekler sunan dijital platformlara yöneliyor.

İzleyici kitlesinin büyük oranda gençlerden oluştuğunu saptayan dijital platformlar, gençlere yönelik ve kısa süreli dikkatini gözeten içerikler üretiyor. Bu içerikler, geleneksel televizyon kanallarındaki dizilerin çoğunda uygulanan "melodramatik" ve inişli çıkışlı kurgudan ziyade izleyicinin dikkatini dağıtmayacak kurgu şemalarından faydalanıyor.

Abonelerinin izleme tercihlerini kaydederek benzer içerikleri izleyicisine sunan platformlar, bu sayede kullanıcılarının "bir oturuşta bitirebileceği" içerikler sunuyor ve müşterilerini kendine bağlıyor.

Dijital platformların, bazen yabancı içerik sunan televizyon kanallarının aksine, farklı ülkelerden dizi, film ve programları içinde barındırması da sosyal medyanın etkisiyle küresel gelişmelere hakim olan genç nüfusun ilgisini çekiyor. Bir Arjantinli Türkiye'den yapılan içerikleri kolayca seyredebilirken, bir Alman, Güney Kore'de çekilen dizileri seyredebiliyor.

Genç nüfusun artması ve yaşlı nüfusun azalmasıyla dijital yayın platformlarının piyasadaki gücünü giderek artırması beklenirken, toplumun hala büyük kısmına hitap eden televizyon kanallarının eski cazibesini giderek kaybedeceği öngörülüyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Televizyonda Dönüşüm: Dijital Platformlar Öne Çıkıyor - Son Dakika

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