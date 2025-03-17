Tellaklık Geleceği Tehlikede - Son Dakika
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Tellaklık Geleceği Tehlikede

Bolulu tellak Dursun Arslan, gençlerin tellaklığa ilgi göstermediğini belirterek mesleğin geleceğinden endişeli.

17.03.2025 19:05
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Tarihi hamamda günde 15 saat çalışıyor, aylık 50 bin TL kazanıyor

Ata mirası tehlikede: Gençler tellaklık yapmak istemiyor

BOLU - Bolu'nun 100 yıllık Orta Hamamı'nda tellaklık geleneği yaşatılıyor. Tarihi hamamda sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar çalışan ve ayda 50 bin lira kazanan tellak Dursun Arslan, mesleğin geleceği konusunda endişeli.

Bolu'da yaklaşık 100 yıllık geçmişe sahip Orta Hamam, geleneksel hamam kültürünü yaşatmaya devam ediyor. Haftanın 7 günü hizmet veren tarihi hamamda tellaklık yapan Dursun Arslan, mesleğin yok olmaması için çaba sarf ettiğini söylüyor. Babasından öğrendiği bu mesleği 20 yıldır sürdüren Arslan, gençlerin tellaklığa ilgi göstermediğini belirterek, "Bizden sonra bu mesleğin devamlılığı çok zor. Ancak bu bir ata mesleği, gençlerin sahip çıkmalarını isterim" dedi.

"Her türlü insanla karşılaşıyoruz"

Mesleğin zorluklarına da değinen Dursun Arslan, "2003'ten bu yana bu işin içerisindeyim, 20 yılı aşkın bir süre oldu. Bu mesleği babamdan öğrendim, baba mesleği. Biz sabah 06.00'da hamamı açıyoruz ve akşam 23.00'e kadar çalışıyoruz. Müşteri olursa içeride çalışıyoruz, olmazsa dışarıda oturuyoruz. Her türlü insanla karşılaşıyoruz, bu yüzden mesleğin zorlukları da oluyor" dedi.

"Bizden sonra mesleğin devamlılığı çok zor"

Gençlerin tellaklığa ilgisinin olmadığını ifade eden Arslan, "Şimdiki gençlik pek istemiyor bu mesleği, bizden sonra mesleğin devamlılığı çok zor. Ancak bu bir ata mesleği, gençlerin sahip çıkmalarını isterim. Günümüz gençleri akşam 17.00-18.00 olduğunda mesailerini bitiriyor ancak bizim çalışma saatlerimiz çok daha uzun" diye konuştu.

"Aylık kazancımız yaklaşık 50 bin lirayı buluyor"

Arslan, aylık kazancını da açıklayarak, "Hizmetimiz yaklaşık 15-20 dakika sürüyor. Keseyi ve masajı yapıyoruz. Giriş ücretimiz 330 lira, kese ve masaj dahil olursa 500 lira oluyor. Ortalama 14-15 saat çalışıyoruz ve günlük kazancımız 800-1000 lira arasında değişiyor. Aylık kazancımız yaklaşık 50 bin lirayı buluyor. Hamamın sağlık açısından birçok faydası var. Gözenekler açılıyor, ölü deri atılıyor. Aynı zamanda üşütmeye de iyi geliyor. Vücut için oldukça faydalı bir uygulama. Ayda bir kez hamama gelmek yeterli olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Ekonomi, Güncel, Kültür, Yaşam, Bolu, Son Dakika

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