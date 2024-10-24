TEMA ve Öğrencilerden Ağaçlandırma Etkinliği

Samsun'da Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı (TEMA) gönüllüleri, anaokulu öğrencileriyle meşe palamutlarını toprakla buluşturdu.
Okullarda farkındalık etkinlikleri düzenleyen TEMA'ya bağlı gönüllüler, Atatürk Anaokulu öğrencileriyle Meşe Tesisleri'nde bir araya geldi.
Öğrenciler, burada gönüllülerle birlikte topladıkları meşe palamutlarını toprakla buluşturdu.
Etkinliğe, öğrencilerin yanı sıra TEMA İlkadım Sorumlusu Vildan Akın Mutlu, Atatürk Anasınıfı Müdür Yardımcısı Beratiye Kocaman da katıldı.
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