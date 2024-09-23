Temizlik İşçisi Bıçakla Yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde caddede temizlik yapan işçi bıçakla yaralandı.
Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli H.Y, gece saatlerinde Ünye-Akkuş- Niksar Caddesi'nde temizlik yaptığı sırada kimliği belirlenemeyen kişi tarafından sırtından bıçaklandı.
Yaralanan işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
H.Y, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kimliği tespit edilen şüpheli C.T, ekiplerce gözaltına alındı.
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