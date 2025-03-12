Mersin'in Toroslar ilçesinde elini çöp kamyonu ve konteynerin arasına sıkıştıran temizlik işçisi yaralandı.
Toroslar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli temizlik işçisi, Çukurova Mahallesi'nde çöp toplarken elini çöp kamyonu ve konteynerin arasına sıkıştırdı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, işçinin elini yaklaşık 10 dakikalık çalışmayla sıkıştığı yerden kurtardı.
Yaralanan işçi ilk müdahalenin ardından ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Temizlik İşçisi Çöp Kamyonuna Sıkıştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?