Temmuz Ayında BIST 100 Endeksi En Yüksek Reel Getiriyi Sağladı - Son Dakika
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Temmuz Ayında BIST 100 Endeksi En Yüksek Reel Getiriyi Sağladı

TÜİK verilerine göre, temmuz ayında BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,19, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 0,91 oranlarıyla en yüksek reel getiriyi sağladı.

08.08.2024 10:39
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları verilerine göre, aylık en yüksek reel getiri yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,19, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 0,91 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

TÜİK, "Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Temmuz 2024" verilerini yayımladı. TÜİK verilerine göre, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 1,81, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,55 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 1,37 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro yüzde 0,20 ve Amerikan Doları yüzde 0,86 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 0,54, DİBS yüzde 0,28 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,11 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro yüzde 1,44 ve Amerikan Doları yüzde 2,10 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,70, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,64 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,46, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,21 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,49, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,92 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,09, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,94 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,54, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,59 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 7,80 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 12,24, Euro yüzde 13,97, mevduat faizi (brüt) yüzde 15,44 ve DİBS yüzde 32,02 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 5,80, Amerikan Doları yüzde 23,31, Euro yüzde 24,82, mevduat faizi (brüt) yüzde 26,11 ve DİBS yüzde 40,59 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Temmuz Ayında BIST 100 Endeksi En Yüksek Reel Getiriyi Sağladı - Son Dakika

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