Temmuz İhracatında Rekor! - Son Dakika
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Temmuz İhracatında Rekor!

02.08.2025 17:49
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Tarım Bakanı Yumaklı, temmuzda mal ihracatında Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, temmuz ayı mal ihracatında rekor kırıldığını belirterek, "Çiftçimizin, üreticimizin, sanayicimizin, esnafımızın fedakarca çalışmaları sayesinde elde edilen bu başarı, Türkiye Yüzyılı hedeflerine duyulan inancın somut bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Temmuz ayında dış ticarette tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldığının altını çizen Yumaklı, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 11'lik artışla, mal ihracatında Cumhuriyet tarihimizin tüm zamanlardaki en yüksek temmuz ayı rekoru kırıldı. Çiftçimizin, üreticimizin, sanayicimizin, esnafımızın fedakarca çalışmaları sayesinde elde edilen bu başarı, Türkiye Yüzyılı hedeflerine duyulan inancın somut bir göstergesidir. Bu yalnızca bir ekonomik veri değil, ülkemizin üretim gücünü, sanayi altyapısını ve girişimci ruhunu ortaya koyan güçlü bir vizyondur. Üreten, alın teri döken, emek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı, Türkiye Yüzyılı, Ekonomi, Finans, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Temmuz İhracatında Rekor! - Son Dakika

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