Temmuz İhracatında Rekor!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, temmuz ayı mal ihracatında rekor kırıldığını belirterek, "Çiftçimizin, üreticimizin, sanayicimizin, esnafımızın fedakarca çalışmaları sayesinde elde edilen bu başarı, Türkiye Yüzyılı hedeflerine duyulan inancın somut bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Temmuz ayında dış ticarette tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldığının altını çizen Yumaklı, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 11'lik artışla, mal ihracatında Cumhuriyet tarihimizin tüm zamanlardaki en yüksek temmuz ayı rekoru kırıldı. Çiftçimizin, üreticimizin, sanayicimizin, esnafımızın fedakarca çalışmaları sayesinde elde edilen bu başarı, Türkiye Yüzyılı hedeflerine duyulan inancın somut bir göstergesidir. Bu yalnızca bir ekonomik veri değil, ülkemizin üretim gücünü, sanayi altyapısını ve girişimci ruhunu ortaya koyan güçlü bir vizyondur. Üreten, alın teri döken, emek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum."