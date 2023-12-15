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Tenerife Güney Havalimanı'nda 2 Milyon Avro Değerinde Hırsızlık - Son Dakika
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Tenerife Güney Havalimanı'nda 2 Milyon Avro Değerinde Hırsızlık

İspanya'nın Tenerife Güney Havalimanı'nda çalışan 14 kişi, check-in bagajlarından yaklaşık 2 milyon avro değerinde eşya ile para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Polis, gözaltına alınan çalışanların üzerinden yaklaşık 13 bin avro nakit dahil yaklaşık 2 milyon avro değerinde çalıntı eşya ele geçirildiğini açıkladı. Hırsızlıkların check-in bagajları uçağın kargo bölümüne yerleştirilirken gerçekleştirildiği tespit edildi, Tenerife Güney Havalimanı'ndaki 14 çalışanın bagajları açıp değerli eşyayı çaldıktan sonra tekrar kapattıkları öne sürüldü. Polis, şüphelilerin çaldığı birçok eşyayı internet üzerinden ya da yerel mağazalarda sattığı ihtimali üzerinde duruyor. Hırsızlıklarla alakalı 14 havalimanı çalışanı gözaltına alındı, 20 çalışan hakkında soruşturma açıldı.

Tenerife Güney Havalimanı\'nda 2 Milyon Avro Değerinde Hırsızlık
15.12.2023 - 18:06,
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İspanya'nın Tenerife Güney Havalimanı'nda çalışan 14 kişi, check-in bagajlarından yaklaşık 2 milyon avro değerinde eşya ile para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

İspanyol polisi, gözaltına alınan çalışanların üzerinden yaklaşık 13 bin avro nakit dahil yaklaşık 2 milyon avro değerinde çalıntı eşya ele geçirildiğini açıkladı.

Değerli eşyanın arasında 29 lüks kol saati, 120 mücevher, 22 son model cep telefonu ve çeşitli elektronik cihazların yer aldığını belirten polis, soruşturmanın check-in bagajlarındaki eşyanın kaybolmasına ilişkin şikayetlerin artmasından sonra başlatıldığını bildirdi.

Hırsızlıkların check-in bagajları uçağın kargo bölümüne yerleştirilirken gerçekleştirildiği tespit edildi, Tenerife Güney Havalimanı'ndaki 14 çalışanın bagajları açıp değerli eşyayı çaldıktan sonra tekrar kapattıkları öne sürüldü.

Polis, şüphelilerin çaldığı birçok eşyayı internet üzerinden ya da yerel mağazalarda sattığı ihtimali üzerinde duruyor.

Hırsızlıklarla alakalı 14 havalimanı çalışanı gözaltına alındı, 20 çalışan hakkında soruşturma açıldı.

Kaynak: AA
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