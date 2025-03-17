Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Şehit Yakınları ve Gazilerle İftarda Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Şehit Yakınları ve Gazilerle İftarda Bir Araya Geldi

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle iftar sofrasında bir araya geldi. Ataç, “Sizlerin bu ülkeye verdiğiniz emeğin haddi hesabı yok. Sizler bizim baş tacımızsınız” dedi.

17.03.2025 16:13
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle iftar sofrasında bir araya geldi. Ataç, "Sizlerin bu ülkeye verdiğiniz emeğin haddi hesabı yok. Sizler bizim baş tacımızsınız" dedi.

Tepebaşı Belediyesi'nin ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği iftar programları devam ediyor. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda düzenlenen iftar programına, Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ekrem Dumlu CHP İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Tevfik Yıldırım, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sibel Yeşildal, Tepebaşı Belediye meclis üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.

Programda konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme, "Bu güzel organizasyon için Başkanımız Ahmet Ataç'a çok teşekkür ederim" dedi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ekrem Dumlu da "Bizi bir araya getiren Ahmet Ataç Başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Başımızın tacısınız"

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da "Yıllardır beraberiz. Sizlerin bu ülkeye verdiğiniz emeğin hakkı ödenmez. Sizler bizim baş tacımızsınız. Ramazan ayı insanlarımızın birlikte olduğu, ibadet ettikleri ve ruhlarını temizlediği bir ay. Bu ayda paylaşmak çok önemlidir. İftar sofrasını hiçbir sofrayla kıyaslamam. İftar sofralarında, gencimiz, çocuğumuz, yaşlımız, kadınımız hepsi bir araya geliyor. Hem birlikte oluyoruz hem de dini ritüeli yerine getiriyoruz. Tutuğunuz oruçlar, dualarınız kabul olsun. Bu dostluğu, kardeşliği ömrümüz boyunca sürdüreceğiz. Beraber olacağız, iyi günü de kötü günü de paylaşacağız. Sevgi ve sağlık ile kalın" diye konuştu.

"Bu ülke bir gazi tarafından kuruldu"

CHP İl Başkanı Talat Yalaz, "Bu anlamlı birliktelikte bizi bir araya getirdiği için ve her zaman şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanında olduğu için Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç Başkan'ımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bu ülke bir Kurtuluş Savaşı sonrasında bir gazi tarafından kurulmuş bir ülkedir. Bu ülkede yaşarken eda ettiğimiz ibadetlerin ve severek yaptığımız işlerin şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesinde olduğunu bilerek yaşarız. Bu duygu ve düşüncelerle şehitlerimize ve aramızdan ayrılan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Sizlerle olmak gerçekten çok güzel"

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, "Bu ülke için kanını canını feda etmiş şehitlerimizin sevgili yakınları ve gazilerimizle olmak gerçekten çok güzel. Ülkemizin birliği vatanımızın bütünlüğü için bu topraklarda çok acılar çekildi. Kurtuluş Savaşımızda başlayan, Atamızın kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde her zamana gözü olanlar bu toprakta acılara neden oldular. Bizim ülkemiz o kadar büyük ki hiçbir düşmana geçit vermedi ve vermeyecek. O nedenle siz şehit yakınları ve gazilerimiz bizim için çok kıymetlisiniz. Hep birlikte sağlıkla mutlulukla bayrama erişmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Ataç, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Şehit Yakınları ve Gazilerle İftarda Bir Araya Geldi - Son Dakika

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